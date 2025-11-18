همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، آیین رونمایی و جشن امضای کتاب داستانی نوجوان «تیتر‌ها از تانک‌ها نمی‌ترسند» با حضور نویسنده اثر، حمید هنرجو، و جمعی از نوجوانان علاقه‌مند در سالن اجتماعات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، این مراسم که در سومین روز از هفته کتاب برگزار گردید، فرصتی بود تا حمید هنرجو، نویسنده کتاب، درباره اهداف و محتوای اثر خود توضیحاتی ارائه دهد.

هنرجو در سخنان خود با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط نسل جدید با دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: «در این کتاب سعی کردم زاویه نگرشی تازه به دفاع مقدس، از دل رسانه و مطبوعات نوجوانانه بپردازم. می‌خواستم نوجوان امروز در میان دنیای دیجیتال و پرهیاهوی خود، بتواند ارتباطی زنده و ملموس با یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر ایران برقرار کند.»

وی افزود که در این مسیر، مفاهیمی، چون اخلاق خبرنگاری، هویت ملی، دوستی و طنز نوجوانانه در کنار دغدغه‌های روزمره نسل امروز به تصویر کشیده شده است.

نویسنده در خصوص شخصیت محوری داستان گفت: «سارا، دختری پرانرژی و خبرنگار نوجوان، شخصیت اصلی داستان است که در مسیر کشف یک راز تاریخی، علاوه بر چالش‌های شخصی و خانوادگی، با پرسش‌های بزرگ درباره مسئولیت اجتماعی و حقیقت‌جویی رسانه‌ای نیز مواجه می‌شود.





کتاب «تیتر‌ها از تانک‌ها نمی‌ترسند»، اثری در حوزه‌ی ادبیات داستانی نوجوانان است که توسط انتشارات روایت ۲۷ بعثت در ۱۳۶ صفحه منتشر شده است. این اثر به روایت دغدغه‌ها، چالش‌ها و تجربه‌های یک نوجوان خبرنگار در بستر خانواده، جامعه و فضای رسانه‌ها می‌پردازد.