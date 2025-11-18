رئیس پلیس اکاهی استان گفت زنی که خود را به جای وکیل جا زده و اقدام به کلاهبرداری می کرد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئيس پليس آگاهي استان گفت: پس از طرح شکايت از يک خانم مبني بر اينکه اين فرد با معرفي خود به عنوان وکيل با نفوذ در ادارات و سازمان ها دولتي، مبالغي را از شهروندان دريافت و متواري شده است، ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري، هويت و محل سکونت اين خانم که در فضاي مجازي با معرفي خود بعنوان “وکيل” اقدام به فريب افراد مختلف مي کرد شناسايي و از ۷ شاکي ديگر مرتبط با اين پرونده نيز تحقيقات تکميلي انجام شد.

سرهنگ “ميرحبيبي” تصريح کرد: در نهايت اين خانم کلاهبردار دستگير و در مواجهه با مستندات موجود، به چهل ميليارد ريال کلاهبرداري با چرب زباني و فريب مردم معترف که با راي قضايي روانه زندان شد.