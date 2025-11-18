پخش زنده
امروز: -
با پیگیریهای نماینده مردم تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، زمینهای موقوفه سلیمان خان افشار تکاب تبدیل به احسن خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ۱۴هزار و ۲۸۷ هکتار زمین اوقافی با ارزش بالای ۷۶ همت در تکاب وجود دارد ؛ با پیگیریهای حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی روند تبدیل به احسن زمینهای موقوفه سلیمان خان افشار تکاب اجرایی خواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: در پی دستور حجت الاسلام والمسلمین خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مبنی بر تبدیل به احسن زمینهای اوقافی تکاب و دستور استاندار آذربایجان غربی ،در نشست مدیران کل کارشناسان صمت و اوقاف و امور خیریه استان روند اجرایی شدن این طرح بررسی شد.
حجت الاسلام میرزایی افزود: ادارات کل اوقاف و امور خیریه و صمت با ارائه بستههای پیشنهادی خود بحث تبدیل به احسن موقوفات سلیمان خان افشار تکاب را پس از بررسی و جمع بندیهای لازم، نهایی خواهند کرد.
وی گفت: بزودی خروجی این جلسه به اطلاع مردم شریف شهرستان تکاب ارائه خواهد شد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت: پیرو پیگیریهای حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل به احسن شدن موقوفه سلیمان خان افشار تکاب و اخذ مجوز از نماینده سازمان اوقاف، این مجوز به استان ابلاغ شده است وتبدیل به احسن موقوفه مذکور از نظر قانونی و شرعی امکان پذیر است.
حجت الاسلام ناصر جوانبخت افزود: در جلسهای که با حضور حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان صمت استان، فرماندار و تعدادی از مسئولان برگزار شدبررسی بستههای پیشنهادی در قبال حق و حقوق موقوفه مبنی بر تبدیل به احسن موقوفات بررسی شد.
وی گفت: مقرر شد طی ۲ هفته آتی اداره کل صمت استان منابع معدنی تکاب را بررسی و بستههای پیشنهادی در قبال اخذ حقوق موقوفه سلیمان خان افشار را ارائه و در حضور استاندار آذربایجان غربی و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع نهایی شود.
جوانبخت افزود: امید واریم با ارائه راهکار عملی برای این موضوع و تحقق حق و حقوق موقوفه تبدیل به احسن موقوفات سلیمان خان افشار تکاب نهایی شود.
دبیر شورای معادن و نماینده مدیرکل صمت آذربایجان غربی نیز گفت: پیرو دستور مدیرکل صمت استان و پیگیریهای نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در خصوص واگذاری محدودههای مستعد دارای پتانسیل معدنی جلسهای در فرمانداری تکاب تشکیل شد.
مرادی افزود:در این جلسه مقرر شد اداره کل صمت استان ظرف ۲ هفته آتی نسبت به بررسی و معرفی محدودههای دارای پتانسیل اقدامات لازم را انجام دهد.