به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، شعار و روزشمار هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اراک، شعار امسال هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی عبارت است از: «اقدام فوری، حفاظت از امروز، تضمین آینده»



عناوین روزشمار این هفته:



🔹سه‌شنبه ۲۷ آبان: مسئولیت همگانی، مشارکت اجتماعی با رویکرد یکپارچه برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی



🔹چهارشنبه ۲۸ آبان: آموزش، افزایش آگاهی و فرهنگ‌سازی برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی



🔹پنجشنبه ۲۹ آبان: رسالت رسانه برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی



🔹جمعه ۳۰ آبان: پژوهش و فناوری برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی



🔹شنبه ۱ آذر: ارائه مسئولانه خدمات سلامت و مدیریت مصرف برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی



🔹یکشنبه ۲ آذر: دامپزشکی، مصرف مسئولانه برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی



🔹دوشنبه ۳ آذر: محیط زیست و مدیریت پسماند برای حفظ اثربخشی دارو‌های ضدمیکروبی