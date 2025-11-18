پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، شعار و روزشمار هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اراک، شعار امسال هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی عبارت است از: «اقدام فوری، حفاظت از امروز، تضمین آینده»
عناوین روزشمار این هفته:
🔹سهشنبه ۲۷ آبان: مسئولیت همگانی، مشارکت اجتماعی با رویکرد یکپارچه برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی
🔹چهارشنبه ۲۸ آبان: آموزش، افزایش آگاهی و فرهنگسازی برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی
🔹پنجشنبه ۲۹ آبان: رسالت رسانه برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی
🔹جمعه ۳۰ آبان: پژوهش و فناوری برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی
🔹شنبه ۱ آذر: ارائه مسئولانه خدمات سلامت و مدیریت مصرف برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی
🔹یکشنبه ۲ آذر: دامپزشکی، مصرف مسئولانه برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی
🔹دوشنبه ۳ آذر: محیط زیست و مدیریت پسماند برای حفظ اثربخشی داروهای ضدمیکروبی