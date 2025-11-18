پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند گفت: تداوم جهاد خدمت، جهاد تبیین و امیدآفرینی سرلوحه برنامههای این شهرستان به مناسبت هفته بسیج است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی جعفری بیان کرد: برنامههای خوبی توسط پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج تدارک یافته که با همکاری و پشتیبانی دستگاههای اجرایی عملیاتی میشوند.
وی افزود: کارکردهای بسیج در این نشست بازخوانی شد تا بتوانیم از ظرفیت تمامی دستگاهها در این راستا استفاده کنیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند تصریح کرد: هم افزایی خوبی بین مسوولان این شهرستان وجود دارد، انتظار میرود این همکاری بیشتر شود و طرح محله اسلامی نیز در کنار برنامههای هفته بسیج عملیاتی شود.
وی افزود: انتظار میرود اهداف گام دوم انقلاب با محوریت معنویت، اخلاق، رضایتمندی مردم، پیشرفت علمی، محرومیت زدایی و حفظ امنیت در هفته بسیج پررنگتر شود.
سرهنگ جعفری گفت: یادواره شهدای گتوند به عنوان یک رویداد فرهنگی برگزار خواهد شد و تمامی هیاتها و ادارات به مناسبت ایام فاطمیه، فضای شهر را فاطمی خواهند کرد.
وی ادامه داد: پشتیبانی از ماموریتهای گشت محله محور بسیج به واسطه رضایتمندی مردم و کاهش سرقت در سطح شهرستان استمرار خواهد یافت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند اظهارکرد: آمادگی برای اعزام دانش آموزان پسر به راهیان نور و پیشرفت، تجلیل از فرماندهان فعال پایگاههای بسیج و برگزاری دوره توانمندی راویان دفاع مقدس از دیگر برنامههای هفته بسیج است و تلاش میشود از نسل جوان و نوجوان راویانی برای تبیین حقایق جنگ ۱۲ روزه تربیت کنیم.