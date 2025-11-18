فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی بر اساس اقدامات اطلاعاتی از اقدام افرادی به کلاهبرداری در حوزه فساد و رانت تحت پوشش شرکت های مختلف مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سردار “موقوفه ئی” افزود: سرکرده اصلی این باند که با استفاده از موقعیت خود و با ترفندهای مختلف، اقدام به کلاهبرداری از شرکت های دولتی و خصوصی نموده و در حال حاضر هم با حدود ششصد میلیارد تومان بدهی به یکی از شرکت های معدنی استان کرمان متواری بود، پس از چند ماه کار اطلاعاتی، با اعزام تیمی از پليس امنیت اقتصادی استان کرمان به تهران و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی در رابطه با این پرونده خاص و پیجویی های بعدی برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط و دخیل در این پرونده با جدیت در دست انجام است.