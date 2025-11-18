پخش زنده
فراخوان ثبت نام در سومین جشنواره جایزه ملی ثریا بهمن سال جاری به منظور تقدیر از دانشگاههای برتر در زمینه جذب و پذیرش دانشجویان بینالمللی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: جشنواره جایزه ملی ثریا با هدف گفتمان سازی در حوزه جذب دانشجویان بینالمللی، معرفی ظرفیتهای آموزش عالی کشور برای تحصیل، ایجاد موازنه برای مهاجرتهای علمی دانشجویی و شبکهسازی برای گسترش زیست بوم کنشگران جذب دانشجویان بینالمللی برگزار میشود. در این جشنواره، دانشگاههای موفق در جذب دانشجویان بینالمللی، برترین اداره امور بینالمللی، برترین اداره امور کنسولی، برترین مؤسسه جذب دانشجویان بینالمللی، برترین تارنمای اطلاع رسانی و برترین مرکز آزفا معرفی خواهند شد.
به همین منظور دانشگاههای دارای مجوز جذب دانشجوی خارجی نسبت به جمعآوری اطلاعات و مستندات شاخصهای مذکور تا ۲۴ آذر اقدام و دادهها و شاخصهای مرتبط را در سامانه به آدرس iso.saorg.ir/register بارگذاری کند.
گفتنی است، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان را به سمت رئیس شورای سیاستگذاری سومین جشنواره جایزه ملی ثریا منصوب کرد؛ همچنین در احکامی جداگانه از طرف رئیس سازمان امور دانشجویان، عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری، سید محمدباقر جعفری، مدیرکل امور دانشجویان بینالملل به عنوان دبیر شورای اجرایی و رسول رسولی پور، مشاور رئیس سازمان در امور بینالملل به سمت دبیر اجرایی هیئت داوران در این جشنواره منصوب شدند.