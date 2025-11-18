پخش زنده
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از لذت مدرسهسازی در هیچ کار دیگری یافت نمیشود سخن گفت و اعلام کرد: چهرههای ملی به یاری مدارس ناایمن بیایند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حمیدرضا خانمحمدی در نشست «حامیان سفیر مدرسهسازی» در پویش ملی «بساز مدرسه» که با حضور جمعی از پیشکسوتان، ورزشکاران و ملیپوشان برگزار شد، با قدردانی از مشارکت چهرههای برجسته ورزشی و اجتماعی گفت: این جمع مدرسهسازی، دورهمی بزرگی برای افزایش یاران این مسیر است. نتیجه کار مدرسهسازی همان چیزی است که همه شما به آن اعتقاد دارید؛ جایی که دانش، آگاهی، مهربانی و لبخند بر چهره دانشآموزان مینشیند.
خانمحمدی با اشاره به تجربه خیرین مدرسهساز افزود: برخی خیرین فکر میکردند با ساخت اولین مدرسه کارشان تمام میشود، اما پس از افتتاح مدرسه اول، به مدرسه دوم و سوم رفتند و این مسیر به شکل تابع نمایی ادامه پیدا کرد. لذت مدرسهسازی در هیچ کار دیگری یافت نمیشود.
وی با قدردانی از حضور چهرههای ملی حاضر در جلسه تأکید کرد: حضور شما، که سرشار از عشق به مردم و سرزمین هستید، امید بزرگی برای دانشآموزانی است که شرایط سختی را تحمل میکنند.
وجود مدارس ناایمن و نیاز فوری به همراهی
رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: در کشور مدارسی داریم که نباید چنین شرایطی داشته باشند؛ مدارس ناایمن، سنگی، کانکسی و بسیار متراکم. دانشآموزان تا کنار تخته کلاس میایستند. چشم امید آنها به همین جمع است و اثر کمک شما مستقیم و ملموس است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تأکید کرد که این همراهی باید از فضای مجازی فراتر برود: لازم است از نزدیک این مدارس را ببینید. وقتی بچهها دورتان حلقه میزنند و نگاهشان در نگاه شما گره میخورد، فقط کمک نمیخواهند؛ یک ارتباط عاطفی شکل میگیرد که فقط با حضور میدانی تجربه میشود.
روایتی از تأثیر یک مدرسهساز
خانمحمدی با اشاره به تجربه بازدید خود در آذربایجان شرقی گفت: رتبه ۵ کنکور در مدرسهای روستایی درس میخواند و در خوابگاهی بود که یک خیر ساخته بود و وقتی ارتباط این دانشآموز با همان خیر برقرار شد، گفت:“هر لذتی بردهام و جهان را گشتهام؛ اما هیچچیز لذت موفقیت این دانشآموز را نداشت.این همان ارزش کار شماست.
مدرسه؛ شاخص واقعی پیشرفت منطقه
وی با اشاره به نقش مدرسه در توسعه اجتماعی ادامه داد: شاخص پیشرفت یک منطقه این نیست که رتبههای جهانیاش را بررسی کنیم؛ اگر بهترین فضای یک شهر یا روستا، مدرسه آن منطقه باشد، یعنی آن منطقه در مسیر تمدن و پیشرفت قرار دارد.
ضرورت معرفی چهرههای الهامبخش
خانمحمدی خطاب به برگزارکنندگان نشست گفت: در این جمع گوهرهای ناب حضور دارند؛ از ورزشکارانی با افتخارات بینالمللی تا چهرههایی که الگوی جوانانند. لازم است شرایطی فراهم شود تا این بزرگان معرفی شوند و مسیر شکوفایی استعدادهای دیگر جوانان نیز هموار شود.