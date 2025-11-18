پخش زنده
تالارهای بورس کالای ایران امروز سهشنبه ۲۷ آبان ماه میزبان عرضه ۹۹۹ هزار و ۸۹۳ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، امروز در تالار صادراتی بورس کالا ۵۶۰ هزار و ۴۶۶ تن انواع محصول از جمله ۳۵۳ هزار و ۸۰۲ تن سیمان، ۱۴۵ هزار تن کلینکر، ۳۳ هزار و ۹۸۸ تن سیمان، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن فولاد، ۵ هزار تن گوگرد، یکهزار و ۱۱۸ تن روغن، یکهزار و ۴ تن مواد شیمیایی و ۵۴ تن عایق رطوبتی عرضه میشود.
در تالار سیمان نیز ۲۴۳ هزار و ۳۴۰ تن سیمان روی تابلو میرود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی امروز میزبان عرضه ۸۶ هزار و ۹۳۷ تن محصول شامل ۶۴ هزار و ۲۲۷ تن مواد پلیمری، ۱۰ هزار و ۲۱۰ تن قیر، ۷ هزار تن گوگرد و ۵ هزار و ۵۰۰ تن لوبکات خواهد بود.
همچنین ۵۳ هزار و ۶۹ تن محصول شامل ۵۱ هزار و ۹۰۴ تن فولاد، ۶۵۵ تن مس و ۵۱۰ تن آلومینیوم در تالار صنعتی عرضه میشود.
در تالار حراج باز نیز ۵۱ هزار و ۲۲۳ تن انواع کالا شامل ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن تختال، ۶ هزار و ۷۰۴ تن مواد شیمیایی و ۱۹ تن کنسانتره فلزات گرانبها قرار میگیرد.
تالار فرعی نیز امروز عرضه ۴ هزار و ۸۵۸ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و پالت چوبی را تجربه خواهد کرد.