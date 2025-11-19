به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مجری بنیاد برکت در شهرستان کوهپایه گفت: برای توسعه و ایجاد کسب و کار در این شهرستان، طی یک دوره چهار ساله، با تأمین ۴٠ میلیارد تومان اعتبار، ٣۵٠ طرح در مناطق شهری و روستایی اجرا شده است.

سید عباسعلی زرگری افزود:صنایع دستی، خیاطی، نقاشی، صافکاری، مکانیکی، نجاری از جمله این طرح‌ها است.

مرضیه یونسی، تسهیل گر بنیاد برکت در کوهپایه نیز با بیان اینکه تاکنون برای ۵٠٠ نفر، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، شغل ایجاد شده یا کسب و کارشان توسعه یافته است، افزود:زنان سرپرست خانوار، مشاغل خرد خانگی و افراد دارای مهارت، اما بدون، سرمایه از واجدان شرایط دریافت این تسهیلات هستند.