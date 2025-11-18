پخش زنده
هادی حق شناس در اجلاس سراسری استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین گفت: دریای کاسپین میراث مشترک 5 کشور است و می توانیم با همیاری همدیگر از ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزری صدا وسیمای گیلان ، هادی حق شناس در آغاز اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین، ضمن خوشامد گویی به میهمان داخلی و خارجی گفت: دریای کاسپین میراث مشترک ۵ کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان است و این ۵ کشور با داشتن ۱۴ درصد مساحت جهان، سه و نیم درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده است و میتوانیم با اشتراک گذاری منابع، از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.
هادی حق شناس با اشاره به مشترکات ایران و کشورهای حاشیه خزر گفت: ایران با بیشتر کشورهای حوزه کاسپین، فرهنگ، تمدن و حتی زبان مشترک دارد.
استاندار در ادامه گفت: ما میتوانیم با تشریک مساعی از کاهش تراز آب دریای خزر جلوگیری کنیم.
هادی حق شناس گفت: با توجه به سرمایه گذاریهای گذشته، فعال کردن کریدورهای شمال و جنوب دور از دسترس نیست.
وی با بیان اینکه ما برای همکاری آماده مذاکره و اقدام هستیم گفت: ما امکان تبادل دانشجو و استاد با کشورهای همسایه را داریم، ضمن اینکه برای افزایش رفاه شهروندان آماده همکاری استراتژیک بین استانهای ساحلی هستیم و امیدوارم این نشست گامی مهم برای تحقق اهداف مورد نظر باشد.