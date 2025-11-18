به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ دارابی افزود: مراسم وداع با این شهیدان والامقام نیز در همان روز، سه‌شنبه شب همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شیروان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه شیروان گفت: مراسم بدرقه ۸ شهید گمنام روز چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت۹:۳۰ صبح از میدان انقلاب آغاز شده و تا چهارراه دفاع مقدس با حضور پرشور مردم شهید پرور شیروان ادامه خواهد داشت.

سرهنگ دارابی اظهارداشت: آیین استقبال از پیکر شهدا علاوه بر شهر شیروان، در شهر‌های لوجلی، قوشخانه، زیارت و خانلق و نیز در روستا‌ها و مدارس شهرستان برگزار می‌شود.