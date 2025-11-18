پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت : با اجرای طرحهای مشترک با فراجا، مصرف روزانه نفتگاز در کشور ۴ میلیون لیتر کاهش یافته است و ۶۰۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز باطل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد صادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در نشست امروز همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی گفت: با فصلمشترکگیری از پایگاههای داده و همکاری نزدیک با پلیس فراجا، تاکنون ۶۰۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز ابطال شده است.
او با قدردانی از همراهی و اقدامات فراجا در اجرای طرحهای مقابله با تخلفات حوزه سوخت افزود: نتیجه این همکاری موجب شده میانگین مصرف روزانه نفتگاز در کشور طی امسال حدود ۴ میلیون لیتر کاهش یابد؛ کاهشی که معادل صرفهجویی یک میلیارد دلار در سال است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به بهبود وضعیت ذخایر سوخت کشور اظهار کرد: ذخایر نفتگاز اکنون بیش از دو برابر مدت مشابه سال گذشته است و این افزایش بدون انجام سرمایهگذاری گسترده و تنها با اصلاح فرایندها و همکاری همکاران ما در فراجا حاصل شده است.
به گفته او، تداوم این روند میتواند کاهش مصرف را به روزانه ۱۰ میلیون لیتر برساند و کشور را از واردات نفتگاز بینیاز کند.
این سخنان در جریان نشست تخصصی همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی مطرح شد؛ همایشی که با هدف تقویت هماهنگیهای نهادی، ارتقای سازوکارهای نظارتی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مقابله با قاچاق سوخت در حال برگزاری است.