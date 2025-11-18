رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به برآورد ۳۰ میلیارد دلاری قاچاق در کشور اعلام کرد: بخش بزرگی از قاچاق، ورودی است و قاچاق سوخت نیز روزانه بیش از هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در اولین همایش ملی پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: برآورد‌هایی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارز ارائه کرده، نشان می‌دهد حجم قاچاق کشور در یکی دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. به گفته وی، رقم واقعی بالاتر از این عدد است، اما برآورد رسمی حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد این رقم مربوط به قاچاق ورودی است؛ یعنی رقمی بین ۱۷ تا ۱۹ میلیارد دلار. در کنار آن، حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز قاچاق مستمر داریم و متأسفانه حجم قاچاق در حال افزایش است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: بر اساس آخرین برآوردها، قاچاق ورودی حدود ۸ درصد و قاچاق خروجی حدود ۲۸ درصد رشد داشته که این موضوع نگران‌کننده بوده و نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

رحیمی گفت: نکته مهم‌تر این است که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور به قاچاق مرتبط است و این عدد معادل ۳۰ درصد از بودجه کشور محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش قاچاق خروجی، بیشترین حجم قاچاق مربوط به سوخت است که رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود و پس از آن سایر اقلام قرار دارند؛ موضوعی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: در حوزه فرآورده‌های نفتی نیز بر اساس آخرین برآورد‌ها (که به گفته وی رقم واقعی از آن بیشتر است) روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. این عدد بسیار بزرگ است و اگر با نرخ دلار محاسبه شود، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از قاچاق سوخت به کشور تحمیل می‌شود.

وی تأکید کرد: سرمایه ملی ما در حال خروج است و بر همین اساس باید اقدامات جدی‌تری در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: پس از ارائه دستوراتی که از سوی فرمانده فراجا صادر شد، تأکید شد که باید نگاه ویژه‌ای به موضوع قاچاق سوخت داشته باشیم و به‌صورت جدی روی این حوزه کار کنیم. بعد از دریافت این دستورات، قرارگاه ویژه‌ای را بلافاصله تشکیل دادیم و ابلاغیه‌ای رسمی با امضای سردار فرمانده کل فراجا به تمامی فرماندهان انتظامی استان‌ها و همچنین فرماندهی مرزبانی ابلاغ شد. در این ابلاغیه مجموعه‌ای از الزامات، ویژگی‌ها و حساسیت‌های جدید برای مقابله با این پدیده تعیین شد.

رحیمی گفت: محصول این اقدامات را در نمونه‌هایی مشاهده کردیم که در نمایشگاه خدمت فرمانده محترم ارائه شد؛ از جمله برخورد با قاچاقچیان عمده، شبکه‌ای و سازمان‌یافته، اجرای عملیات‌های مستمر و تشکیل قرارگاه اطلاعاتی ـ عملیاتی به‌ویژه در استان‌های هدف. ما روی هر دو حوزه (یعنی مقابله عملیاتی و اشراف اطلاعاتی) با جدیت کامل وارد عمل شدیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: اکنون یک گروه چهارنفره شامل نمایندگان وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور و پلیس امنیت اقتصادی به صورت منظم و با هم‌افزایی کامل امور را پیگیری می‌کنند و این مسیر با جدیت در حال پیشروی است؛ مسیری که نتایج خوبی نیز تاکنون داشته و قطعاً با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار پرونده فقط در حوزه قاچاق سوخت تشکیل شده است. از مجموع ۵۸ هزار پرونده قاچاق که در کل حوزه‌ها تشکیل شده، ۳۶ درصد مربوط به قاچاق سوخت است. همچنین ۲۰ هزار نفر از افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند؛ عددی که ۳۵ درصد از کل دستگیری‌های حوزه قاچاق را شامل می‌شود.

رحیمی گفت: در این مدت ۱۶ هزار دستگاه خودرو که در حمل سوخت قاچاق نقش داشتند، توقیف شدند و برخورد‌های لازم با آنها انجام شده است. ارزش کشفیات ما در حوزه قاچاق سوخت بالغ بر ۳۳ همت بوده که ۴۱ درصد از ارزش کل کشفیات پلیس در حوزه قاچاق را شامل می‌شود.

وی تاکید کرد: در کنار این اقدامات، استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین حجم قاچاق سوخت را به خود اختصاص داده‌اند. در صدر همه اینها، فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که اقدامات بسیار ارزشمندی در مقابله با قاچاق انجام داده است.

رحیمی گفت: ما کاملاً واقفیم که قاچاق سوخت و قاچاق ذخایر و منابع ملی، ضربات سنگین و مهلکی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. برخی از آمار‌هایی که ارائه کردم دقیقاً به همین دلیل بود تا حساسیت‌ها و توجه‌ها نسبت به عمق خسارت و ضرورت مقابله جدی با قاچاق سوخت افزایش پیدا کند. پلیس امنیت اقتصادی همه توان و برنامه‌ریزی خود را برای انجام اقدامات اثربخش در این مسیر به کار گرفته و با قدرت این روند ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: طبیعتاً راهی جز همکاری همه‌جانبه نداریم؛ چه در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های مقابله‌کننده با قاچاق، چه در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی که همکاری بسیار نزدیکی با پلیس دارند. دستگاه قضایی در پرونده‌های مهم، ملی، کلان و سازمان‌یافته، نقش ویژه‌ای در پیگیری موضوعات ایفا می‌کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: بخش مهمی از شکل‌گیری قاچاق سوخت، از محل پخش و مراکز عرضه آغاز می‌شود؛ جایی که سوخت در اختیار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز مختلف قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضروری است که همکاری کامل بین نهاد‌های مسئول برقرار باشد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به‌عنوان ستاد هماهنگ‌کننده، پشتیبان و تسهیل‌کننده، وظیفه دارد سازوکار‌های لازم را برای این همکاری فراهم کند.

وی در پایان گفت: اطمینان دارم که با این همکاری گسترده، اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد، به‌ویژه در میانه جنگ اقتصادی که دشمن روزبه‌روز آن را تشدید می‌کند. این میدان نبرد نیازمند آن است که ما به‌عنوان جهادگران اقتصادی وارد عرصه شویم و هر دستگاه و نهاد، به سهم خود نقش مؤثری ایفا کند تا مأموریت‌ها به بهترین شکل اجرا شود.