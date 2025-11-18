به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار به همراه جمعی از مسئولان از طرح بزرگ پرورش شترمرغ گوشتی ۵۰۰ قطعه‌ای در شهرستان بویراحمد بازدید کرد.

استاندار در این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت چشمگیر این طرح بر عزم جدی و حمایت قاطع دولت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا تأکید کرد و گفت: پیگیری‌ها و حمایت‌های لازم برای رفع مشکلات طرح طرح ۵۰۰ قطعه‌ای شترمرغ ادامه دارد.

یداله رحمانی از افتتاح این طرح اقتصادی در دهه فجر امسال خبر داد و افرود: اجرایی چنین طرح‌هایی نه تنها در خودکفایی و امنیت غذایی کشور موثر است، بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری در استان ایفا می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان واقعی ایستاده و برای رفع موانع پیش روی این طرح‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی به ویژه در حوزه کشاورزی و دامپروری، یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه استان است.

استاندار خواستار رفع مشکلات زیر ساختی پیشروی این طرح تولیدی از جمله تامین برق مورد نیاز و همچنین سرمایه در گردش شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این بازدید گفت: طرح پرورش شترمرغ گوشتی ۵۰۰ قطعه‌ای ، با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی سرمایه گذار هم استانی در زمینی به مساحت ۱۸ هزار و ۷۵۰ متر مربع واقع در روستای گردوه بخش کبگیان شهرستان بویراحمد در حال اجرا است.

رضا فرازی افزود: این طرح با رعایت بالاترین استاندارد‌های پرورشی، ظرفیت اشتغالزایی مستقیم برای ۲۰ نفر را داراست که شامل ۶ نفر نیروی متخصص و ۱۴ نفر کارگر ماهر و نگهبان می‌شود.

فرازی هدف اصلی اجرای این واحد تولیدی، را تأمین گوشت قرمز بدون کلسترول و با کیفیت بالا دانست و اضافه کرد: این طرح تولیدی تاکنون ۳۰ میلیارد تومان هزینه برداشته و با پیشرفت کاری ۸۰ درصد در حال اجرا است.

وی با اشاره به بخش‌های این واحد تولیدی اضافه کرد: این طرح دارای بخش‌های مختلفی نظیر سالن‌های پرورشی، انبار خوراک دام و جایگاه‌های پروار احداث شده و دارای هزار و ۵۰۰ متر مربع نیز زیربنای مسقف است.

سرمایه‌گذار این طرح تولیدی اقتصادی با بیان اینکه جوجه‌های مورد نیاز این طرح پرورش شترمرغ از استان‌های یزد، اصفهان و فارس تامین می‌شود گفت : جوجه‌های شتر مرغ تا سه ماهگی حساسیت ویژه‌ای نسبت به بیماری‌ها و شرایط دمایی دارند، اما پس از آن خطر تلفات به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

هوشنگ صمیمی یکی از موانع پیشروی این طرح تولیدی را مشکل تأمین زیرساخت برق دانست و افزود: خطوط برق در فاصله ۲ کیلومتری این طرح قرار دارد و برای تامین برق این طرح به همکاری دستگاه‌های مربوطه نیاز است.

صمیمی کمبود سرمایه در گردش را یکی دیگر از مشکلات این طرح تولیدی دانست و اضافه کرد: هر جوجه شتر مرغ حدود ۵ میلیون تومان هرینه دارد که ضروری است برای تامین سرمایه در گردش چاره اندیشی شود.

گفتنی است شترمرغ به عنوان سریعترین، بزرگترین و پرسودترین پرنده روی زمین، علاوه بر گوشت، محصولات جانبی ارزشمندی نیز دارد.

این واحد تولیدی ظرفیت تولید پر، تخم شترمرغ، پوست، چربی و محصولات چرمی را داراست و می‌تواند تا دو هزار قطعه در سال توسعه داده شود.