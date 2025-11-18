پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان یزد، پارک ملی سیاهکوه را یکی از بکرترین و کمتعارضترین زیستگاههای طبیعی کشور دانست و بر ضرورت تقویت جمعیت گورخر ایرانی و مدیریت مستمر منابع آبی در شرایط خشکسالی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اکبری، پارک ملی سیاهکوه را بکرترین مجموعه حفاظتشده استان یزد دانست و گفت: این منطقه وسیع به دلیل نداشتن روستا، مزرعه، جاده و تعارض انسانی، از کمتهدیدترین زیستگاههای یزد محسوب میشود و تنها یک پروانه چرای شتر در آن وجود دارد.
اکبری با اشاره به تنوع ارزشمند جانوری در سیاهکوه افزود: کل و بز، قوچ و میش، جبیر، گربه شنی، شاهروباه، روباه شنی و طیف گستردهای از خزندگان، جوندگان و پرندگان بیابانی، مهمترین گونههای این زیستگاه هستند.
وی یکی از اقدامات مهم سالهای اخیر را معرفی مجدد گورخر ایرانی به پارک ملی سیاهکوه عنوان کرد و گفت: این گونه تاکنون با شرایط منطقه سازگار شده، اما برای تثبیت حضور آن، تقویت جمعیت ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان یزد با اشاره به حساسیت شدید این منطقه نسبت به خشکسالی اظهار داشت: سیاهکوه در سالهای کمبارش با کاهش منابع آبی روبهرو میشود و لازم است عملیات آبرسانی بهویژه در تابستانهای گرم و خشک بهصورت منظم انجام شود.
وی تأکید کرد که زیرساختهای اولیه برای مدیریت آب ایجاد شده، اما پایش مستمر و تأمین منابع آبی همچنان ضروری است.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی اشاره کرد و گفت: در دورههای کمبارش، فشار زیادی بر پوشش گیاهی وارد میشود و باید از علوفهدهی دستی پرهیز کرد تا تعادل طبیعی منطقه حفظ شود. در مقابل، سالهای پربارش موجب رویش گسترده گیاهان فصلی و ایجاد رویشگاههای ارزشمند میشود.