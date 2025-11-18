پخش زنده
شرکت گاز ایذه علت قطع گاز طبیعی در برخی از روستاهای بخش مرغا این شهرستان را اجرای عملیات اتصال شبکه جدید اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز ایذه؛ بهعلت اجرای عملیات اتصال شبکه جدید، جریان گاز منازل، نانوایی ها، طرح ها، اماکن تجاری، صنعتی و ... ساکن در روستاهای پرسیاه، دهگه ۲، تنباکو کار، نام نیها، آب انبار از بخش مرغا از ساعت ۹ صبح امروز، سه شنبه ۲۷ آبان قطع شده و تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.
از مشترکان گاز خواهشمند است؛ از دست زدن به کنتور و رگلاتور منزل خود خودداری کرده و شیرهای داخلى را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط ماموران امداد گاز بسته نگهدارید.
جهت رعایت مسائل ایمنی در صورت عدم حضور همشهریان در منزل جریان گاز وصل نمیشود.
شماره تلفن امداد گاز ۱۹۴ جهت شبانه روزی پاسخگویی مشترکان خواهد بود.