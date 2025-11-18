جشنواره رادیویی پژواک، مستند «جانوران مرگبار استرالیا»، مجموعه «جورج کنجکاو» و مستند «خیابانی در مسیر آزادی»، خبرهای امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دریافت آثار پنجمین جشنواره رادیویی پژواک از ۳۰ آبان آغاز خواهد شد. این دوره از جشنواره در سه بخش اصلی، ویژه و مستمر برگزار خواهد شد.

«جانوران مرگبار استرالیا»، امروز ساعت ۱۴ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این فیلم نگاهی دارد به گونه‌های خطرناک حشرات خزندگان و آبزیان در قاره استرالیا.

شبکه پویا «جورج کنجکاو»، را هر روز ساعت ۱۰:۴۵ پخش می‌کند.

ماجرا‌های یک میمون بازیگوش و در عین حال کنجکاو موضوع این مجموع هاست.

«خیابانی در مسیر آزادی» امروز ساعت ۱۴ از شبکه افق پخش می‌شود.

این مستند روایتی از زندگی سیاسی شهید شیخ محمد خیابانی، از فعالان سیاسی دوره مشروطه است.