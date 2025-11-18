تیم فوتبال بانوان خاتون بم در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا، در شرایط بارانی ورزشگاه هانکو ووهان، با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل بنگال شرقی هند شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،اشتباهات متعدد بانوان بمي در اولين گام؛ خاتون بم در نخستین گام 1-3 مغلوب بنگال شرقی شد

تیم فوتبال بانوان خاتون بم در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا، در شرایط بارانی ورزشگاه هانکو ووهان، با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل بنگال شرقی هند شکست خورد.

نماینده ایران در دقیقه ۴ روی تعلل خط دفاعی گل نخست را دریافت کرد. ادامه کار نیز با اشتباه در آفسایدگیری مدافعان خاتون مهاجم اوگاندایی بنگال شرقی در دقیقه ۳۲ گل دوم را به ثمر رساند.

خاتون پس از دریافت گل دوم هجومی‌تر شد و در وقت‌های اضافه نیمه اول با پنالتی که پس از بازبینی اعلام شد توسط مونا حمودی به گل رسید تا نیمه نخست با نتیجه ۲–۱ پایان یابد.

با وجود تلاش‌های خاتون برای جبران نتیجه، در دقایق پایانی اشتباه در جای‌گیری دروازه‌بان باعث شد تيم حريف به گل سوم برسد امیدهای نماینده ایران برای بازگشت از بین برود