سرپرست معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت: با توجه به ضروری بودن مرمت و حفاظت بنای گنبد جبلیه، مرمت این بنا با تأیید شورای فنی و توسط پیمانکار ذیصلاح در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرناز فرهی مقدم افزود: در روزهای اخیر خبرهایی در فضای مجازی منتشر شده مبنیبر مرمت غیراصولی و آسیب رساندن به بنای گنبد جبلیه که باید بگویم این مرمت بهصورت اضطراری و پساز تشخیص نمزدگی و آسیب بنا بهدلیل عوامل فرسایش محیطی بهصورت اضطراری در شورای فنی ادارهکل میراثفرهنگی کرمان مصوب و توسط پیمانکار ذیصلاح در حال انجام است.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: آخرین مرمت بنای گنبد جبلیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و وضعیت موجود بنا پساز بررسی کارشناسی نهتنها احتمال آسیب جدی در بنا را محتمل میکرده بلکه برای بازدیدکنندگان نیز میتوانست خطر آفرین باشد.
کارگاه مرمت این بنا هنوز فعال است و در مراحل اولیه مرمت با گچ سنتی انجام و در مراحل تکمیلی متناسب سازی ملات با رنگ بنا انجام خواهد شد.