به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علی‌نسب با تاکید بر تشدید نظارت بر اقدامات اجرایی رفع نقاط حادثه‌خیز در شادگان اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در صیانت از حقوق شهروندان و با عنایت به آمار بالای حوادث جاده‌ای منجر به فوت یا جرح، ایمن‌سازی راه‌ها و پیشگیری از تصادفات و تلاش برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی، در دستور کار این دادستانی قرار گرفته است.

وی افزود: در همین خصوص جلسه‌ای با موضوع شناسایی نقاط حادثه‌خیز و محور‌های مواصلاتی ناایمن در جهت پیشگیری از تصادفات، با حضور دستگاه‌های متولی تشکیل، و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شادگان، پلیس راهور و پلیس راه موظف شدند گزارش کاملی از وضعیت موجود نقاط حادثه‌خیز، اقدامات اصلاحی انجام‌شده و برنامه‌های آتی جهت ایمن‌سازی کامل این محور‌ها ارائه نمایند.

علی نسب تأکید کرد: هرگونه قصور یا تأخیر در ایمن‌سازی این نقاط، علاوه بر ایجاد خطر جانی برای شهروندان، پیگرد قانونی و مسئولیت مدنی و کیفری دستگاه‌های متولی را در پی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب شادگان ادامه داد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و تضمین سلامت و امنیت مردم انجام شده و دادستانی همچنان بر پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های ایمن سازی تأکید دارد.

وی بیان داشت: ترمیم آسفالت خیابان‌های مورد حفاری قرار گرفته توسط اداره آب و فاضلاب، آشکار سازی و رفع موانع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تقویت و به‌روز رسانی سامانه‌های نظارتی و بازرسی‌های دوره‌ای و تشکیل بانک جامع اطلاعات رانندگان پرخطر، از دیگر مصوبات این نشست بود.