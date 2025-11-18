پخش زنده
معاون وزیر خارجه در اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه خزر گفت: دریای خزر منبع ارزشمندی برای ایران است و میتواند محوری برای تامین انرژی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کاظم غریب آبادی در اجلاس سراسری استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین، این دریا را منبع ارزشمندی برای ایران دانست و گفت: دریای کاسپین محور مهمی برای تامین انرژی است و با تقویت ظرفیت بنادر میتوانیم همکاری کشورهای این حوزه را افزایش داده و سبب توسعه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی شویم.
وی افزود: ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک میتواند حلقه پیوند اقتصادهای ملی و منطقهای باشند و رکن اصلی کشورهای حاشیه خزر، امنیت، توسعه و محیط زیست است.
معاون وزیر خارجه با بیان اینکه امنیت شرط توسعه اقتصادی است و استانها باید با تبادل اندیشه و تعریف پروژههای مشترک در حوزههای مختلف شیلات و محیط زیست، همکاری بالقوه را به همکاری بالفعل تبدیل کنیم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری استانداران میتوانند بیشترین نقش را داشته باشند و تصمیمات این نشست میتواند دریای خزر را به حوزهای مملو از صلح و دارای آیندهای روشن تبدیل نماید.