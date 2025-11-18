به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدرضا رحمانی کارگزار طرح امام صادق هم با اشاره به برگزاری رویدادسدار در ۶استان کشور گفت: تا کنون ۱۰۰۰ طرح رسیده به این رویداد بیش از ۱۵۰ ایده و طرح پذیرفته شده‌اند که تا کنون افزون بر ۲۴ میلیارد تومان حمایت مالی شده‌اند.

جانشین بسیج علمی پژوهشی کشور هدف از برگزاری این رویدادراتوسعه حوزه اقتصاد دانش بنیان با نهادسازی مردمی دانست.

یاسین کیخا افزود: درحوزه سخت افزاری دانش بنیان با نام طرح باقرالعلوم نیز امسال بیش از ۱۰۰۰ هسته مصوب شده است.

این رویداد به مدت ۲ روز در شهرکرد به صورت کارگاه‌های آموزشی ادامه دارد.