به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در راستای نظارت دقیق بر اجرای قوانین زیست‌محیطی، نشستی با محوریت دادستانی با حضور دادستان عمومی و انقلاب میبد و مدیران ۱۰ واحد صنعتی شهرستان برگزار شدو مسائل و معضلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دادستان میبد در این نشست بر لزوم پایبندی کامل و غیرقابل اغماض صنایع به الزامات محیط زیستی تأکید کرد.

اقبال پس از شنیدن اظهارات مدیران، به منظور فراهم آوردن فرصت جبران، مهلت دو ماهه‌ای را برای رفع هرگونه نواقص و معایب احتمالی در واحد‌های تولیدی تعیین کرد.

وی با قید فوریت، متذکر شد که گزارش اقدامات اصلاحی باید به‌صورت مستمر به اداره محیط زیست شهرستان ارسال شود.