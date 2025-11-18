21 واحد تولیدی و کارفرمای متخلف از ابتدای امسال تاکنون به دلیل عدم رعایت مقررات قانون کار و استفاده از نیروی کار اتباع خارجی غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از سیاست‌های اداره کار استان، جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع خارجی فاقد پروانه کار است.

اله نظر شه بخش افزود: اگر کارفرمایی از نیروهای اتباع خارجی فاقد پروانه کار باشد در صورت شناسایی ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد سال جاری برای هر فرد می‌شود.

وی بیان کرد: در صورت تکرار تخلف، این جریمه به دو برابر آن افزایش یافته و در نهایت پرونده برای رسیدگی بیشتر به سیستم قضایی ارجاع می‌شود.