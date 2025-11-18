وداع باشکوه مردم ملکشاهی با دو شهید گمنام
پیکر دو شهید گمنام در شهرستان ملکشاهی با حضور گسترده مردم تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ مراسم تشییع پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، امروز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی، خانوادههای معظم شهدای شهرستان ملکشاهی برگزار شد.
حضور در مدارس، مجالس روضه ،وداع و مراسم محلی چمر در روستای گنبد پیر محمد از جمله برنامه های حضور پیکر شهدا در شهرستان ملکشاهی بود.
در این آیین معنوی، شرکتکنندگان یاد و خاطره رشادتهای رزمندگان اسلام را گرامی داشتند و بار دیگر بر تداوم راه شهدا تأکید کردند.