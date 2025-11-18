به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: این کارگاه با محوریت به‌روزرسانی دانش فنی، تدوین ضوابط و ارتقای هماهنگی‌های اجرایی در مدیریت آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما، به همت معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات و با برنامه‌ریزی دفتر تدوین ضوابط، استاندارد‌ها و برنامه‌های کنترل و همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.

احمد سبحانی ادامه داد: آفت سرخرطومی حنایی خرما تهدیدی جدی برای پایداری نخلستان‌ها در استان است که پیشگیری، کنترل و مدیریت آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، علمی و مشارکت همه‌جانبه است.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات هم با اشاره به اهمیت این کارگاه در ارتقای هماهنگی ملی میان استان‌های خرماخیز اظهار داشت: هدف اصلی ما از برگزاری این برنامه، نه فقط انتقال دانش‌های فنی، بلکه تقویت هماهنگی ملی و به‌روزرسانی ضوابط اجرایی کنترل آفت سوسک سرخرطومی حنایی است.

یدالله علیپور بیان داشت: سازمان حفظ نباتات در راستای مدیریت پایدار آفات باغی، اجرای پایش‌های قرنطینه‌ای منظم، تله‌گذاری هوشمند و تدوین استاندارد‌های تلفیقی کنترل را در دستور کار دارد.

وی افزود: تأکید ما بر ایجاد یک الگوی ملی واحد برای کنترل سوسک سرخرطومی حنایی است تا نتایج علمی، تجارب میدانی و فناوری نوین به صورت یک شبکه هماهنگ در کشور به کار گرفته شود.