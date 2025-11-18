به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در پی کاهش محسوس بارندگی و استمرار خشکسالی در منطقه، جمعی از دانش‌آموزان هنرستان شهید رجایی زارچ با همراهی مربیان و عوامل آموزشی، در کویر چرخاب نماز باران اقامه کردند. این آیین معنوی با قرائت دعا‌های ویژه و نیایش‌های جمعی همراه بود و دانش‌آموزان با امید و توکل به پروردگار، خواستار بارش رحمت الهی بر اراضی خشک منطقه شدند.

دهستانی مدیر هنرستان شهید رجایی، هدف از این برنامه را تقویت معنویت‌گرایی در میان دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ دینی و یادآوری نقش توکل و دعا در کنار تلاش‌های علمی و عملی عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد این گونه برنامه‌ها بتواند روحیه جمعی، انس با مفاهیم دینی و توجه به ظرفیت‌های معنوی را در نسل جوان تقویت کند.