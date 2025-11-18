به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: یک میلیارد و ۹۲۴ میلیون لیتر گازوئیل در بازه زمانی ۶ ماهه به فعالان وزارت صمت اختصاص داده می‌شود.

از این رقم مقرر شد ۴۳۶ میلیون لیتر به اصناف، ۶۴۹ میلیون لیتر به صنایع و ۸۳۹ میلیون لیتر به بخش معادن تعلق گیرد.

به گفته آقای ویس کرمی همچنین ۳۵۰ میلیون لیتر گازوئیل هم برای دیزل زنراتور‌های صنایع در نظر گرفته شده است.

این میزان تخصیص با هدف تامین پایدار سوخت مورد نیاز بخش‌های تولیدی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور صورت گرفته است.