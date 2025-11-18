پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه خزر گفت: دریای کاسپین ظرفیتی بزرگ برای بخش گردشگری است که همه کشورهای حاشیه خزر میتوانند از این ظرفیت با همکاری یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سیدرضا صالحی امیری در اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه خزر با بیان اینکه ایران کشوری غنی از آثار طبیعی و گردشگری است گفت: ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۲۹ اثر را در یونسکو ثبت جهانی کردیم و بیش از ۵۸ اثر در یونسکو ثبت موقت شده است.
وی گفت: این اجلاس و همکاری کشورهای حوزه دریای خزر میتواند سبب معرفی بیشتر آثار طبیعی و گردشگری کشور ما باشد و ظرفیتهای بالقوه ایران به نمایش گذاشته شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، این اجلاس را آغاز راهی تازه برای معرفی ظرفیتهای گردشگری به ویژه گردشگری دریایی و روستایی دانست و گفت: ایران علاوه بر داشتن طبیعت و میراث طبیعی، با داشتن ۳۰۰ نوع صنعت دستی، مقصدی جذاب برای گردشگران است و این اجلاس میتواند به شبکهای از همکاریهای چند جانبه با کشورهای حاشیه دریای کاسپین تبدیل شود.