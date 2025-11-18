به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز زیتون کارگری، خیابان‌های توحیدی و شیخ صفی حدفاصل بلوار پاسداران تا خیابان کارون امروز سه شنبه ۲۷ آبانماه تا ساعت ۱۵ قطع است.

شرکت گاز استان از مشترکان این منطقه درخواست کرده است، در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.