مدرسه پاییزه شرکت آب منطقه‌ای زنجان با موضوع «تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب» افتتاح شد تا بستری برای پیوند دانش‌های فنی و مهندسی با مدیریت منابع آب کشور فراهم شود.

این همایش یک هفته‌ای با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با مفاهیم فنی آب و اقلیم برگزار می‌شود و شامل کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی و معرفی طرح‌های پژوهشی مشترک میان دانشگاه‌ها و بخش‌های اجرایی صنعت آب است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به کاهش شدید سطح آب سدها، بر اهمیت مدیریت خردمندانه مصرف آب و بهره‌گیری از دانش فنی برای افزایش تاب‌آوری منابع تأکید کرد و مدیریت صحیح منابع آب همراه با تغییر فرهنگ مصرف را تنها راهکار مقابله با بحران کم‌آبی دانست.