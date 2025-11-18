پخش زنده
شرکت آب منطقهای زنجان به مدت یک هفته میزبان «مدرسه پاییزه» با موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب است.
مدیرعامل آب منطقهای زنجان با اشاره به کاهش شدید سطح آب سدها، بر اهمیت مدیریت خردمندانه مصرف آب و بهرهگیری از دانش فنی برای افزایش تابآوری منابع تأکید کرد و مدیریت صحیح منابع آب همراه با تغییر فرهنگ مصرف را تنها راهکار مقابله با بحران کمآبی دانست.
به گفته باقری، مدیریت صحیح منابع آب همراه با تغییر فرهنگ مصرف، تنها راهکار مقابله با بحران کمآبی و تأمین پایدار آب برای استان است.