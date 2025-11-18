پخش زنده
سرپرست معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد از تفویض رسمی اختیار تشخیص و صدور گواهینامه صلاحیت شرکتهای مشاور پایه دو به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمد دهقانمنشادی، با اعلام اینکه فرایند تشخیص و صدور گواهینامه صلاحیت شرکتهای مشاور پایه دو بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور به استان واگذار شده است، گفت: این اقدام یکی از گامهای مهم در مسیر تحقق سیاستهای تمرکززدایی و تقویت ظرفیتهای استانی است.
دهقانمنشادی با اشاره به اینکه تفویض اختیار بررسی صلاحیت مشاوران بر اساس برنامه جدید سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، گفت: این تصمیم بهدلیل عملکرد مثبت استان یزد در ارزیابی سالانه، توان کارشناسی و مدیریتی مناسب و ایجاد انجمن مهندسان مشاور و همچنین وجود شرکتهای مشاور فعال در استان اتخاذ شده است.
وی با بیان اجرای موفق و با کیفیت فرایند تشخیص صلاحیت شرکتهای مشاور (پایه سه مشاوران)، افزود: با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری موثر همکاران معاونت فنی، بتوانیم این فرایند مهم را برای نخستین بار در استان یزد به شکل کامل و مطابق ضوابط و شیوه نامههای مرتبط اجرا کنیم.
سرپرست معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، واگذاری اختیارات جدید را عاملی مهم در تسریع روندها، افزایش انضباط اداری، بهبود کیفیت ارزیابیها و ارتقای شفافیت دانست و تصریح کرد: این اقدامات، استان یزد را در جایگاه یکی از استانهای پیشتاز در اجرای سیاستهای واگذاری اختیارات قرار داده است.
دهقانمنشادی با تأکید بر نقش مهم نظارت سازمان در تمامی مراحل صدور گواهینامههای تشخیص صلاحیت، گفت: استمرار این روند و اجرای صحیح نظام فنی و اجرایی، میتواند زمینه افزایش کیفیت پروژه ها، ارتقای خدمات مهندسی استان و تقویت حضور شرکتهای مشاور یزدی در سطح ملی را فراهم کند.
وی در پایان از تلاش کارکنان معاونت فنی و همکاری واحدهای مختلف سازمان قدردانی کرد و افزود: این موفقیت حاصل همافزایی، تلاش جمعی و اجرای دقیق سیاستهای ابلاغی سازمان برنامهوبودجه کشور است.