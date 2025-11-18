معاون عمرانی استاندار گفت: پروژه تعریض گردنه و احداث تونل پاتاق یک پروژه بسیار و کلیدی در مسیر بزرگراه کربلا است و به تسهیل و روان‌سازی ترددها در این مسیر کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی امروز از پروژه تعریض و احداث تونل پاتاق به صورت میدانی بازدید کرد و روند عملیات اجرایی این طرح مهم و کلیدی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

معاون اجرایی استاندار این پروژه را یکی از مهمترین مصوبات سفر استاندار کرمانشاه توصیف کرد و افزود: این طرح در مسیر بزرگراه تجاری و زیارتی کرمانشاه _ خسروی واقع شده است و به تسهیل و روان‌سازی ترددهای مسافری و تجاری از این مسیر بسیار کمک می‌کند.

نجفی خاطر نشان کرد: تعریض گردنه پاتاق یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم منطقه و زوار حسینی است که خوشبختانه در این دولت عملیات اجرایی آن آغاز شده و هم اکنون دارای ۱۶ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی افزود: هم اکنون عملیات اجرایی تعریض و بهسازی ۴.۷ کیلومتر از گردنه پاتاق و اجرای دو قطعه تونل به طول مجموع حدود ۷۱۰ متر با شتاب بسیار مناسبی در حال انجام است.

نجفی روند عملیات اجرایی احداث تونل ها را مناسب توصیف کرد و گفت‌: طبق گزارش پیمانکار تاکنون عملیات حفاری ۹۴ متر از تونل انجام شده و تلاش می‌کنیم در قالب برنامه زمانی مصوب به بهره برداری برسد.

وی گفت: همچنین عملیات خاکبرداری ۱۸۰۰ متر از مسیر انتهایی تونل ها نیز دارای پیشرفت مناسبی است و با شتاب در حال انجام است.