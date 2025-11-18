به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مهدی نظر زاده با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف آب گفت: مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف، استفاده از قطعات کاهنده مصرف از جمله سرشیر‌ها و سردوش‌های کم‌مصرف است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا شهروندانی که مایل به استفاده از این تجهیزات هستند، بتوانند با شرایط تسهیلی از آن بهره‌مند شوند، خاطرنشان کرد: این تجهیزات می‌توانند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مصرف آب را کمتر کنند.

مدیرعامل شرکت آبفا در توضیح نحوه دریافت این تجهیزات گفت: شهروندان تنها کافی است با سامانه ۱۲۲ تماس گرفته و آمادگی خود را اعلام کنند تا شرایط برای آنها تشریح شود.

وی با بیان اینکه هم امکان خرید اقساطی فراهم شده و هم تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است، یادآور شد: پس از ثبت درخواست، کارشناسان شرکت با مشترک تماس می‌گیرند و شرایط را توضیح می‌دهند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های شرکت برای مدیریت مصرف مشترکان گفت: در مرحله نخست به مشترکان پرمصرف یعنی کسانی که دو تا سه برابر الگوی تعیین‌شده مصرف دارند، اخطار داده می‌شود.

نظرزاده افزود: در صورت تداوم رفتار مصرفی این مشترکان، محدودیت برداشت برای آنان اعمال خواهد شد و اگر باز هم کاهش مصرف اتفاق نیفتد، ناچار به قطع موقت آب خواهیم بود.

وی اعلام کرد: این طرح هم‌اکنون در روستا‌ها برای مشترکان فصلی اجرا شده و در شهر نیز به‌تدریج و بر اساس ضرورت اعمال خواهد شد.

نظرزاده در پایان تأکید کرد: مدیریت مصرف آب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و امیدواریم با همکاری شهروندان بتوانیم پایداری شبکه آبرسانی را حفظ کنیم.