به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز سه شنبه در سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه تسریع در صدور پروانه توسط هیئت تطبیق بازگشت داده شده بود که ایرادات آن برطرف شده و امروز بررسی می‌شود، اظهار کرد: انتخاب دو نفر ذیحساب نیز در جلسه امروز انجام خواهد شد.

مهدی چمران همچنین با بیان اینکه پله برقی‌های خراب سریع تعمیر می‌شود، تصریح کرد: پله برقی میدان محمدیه هفته پیش آغاز به کار کرد و پله برقی ایستگاه پانزده خرداد نیز در حال راه‌اندازی است. تعدادی از پله‌های برقی مشکل فنی داشتند و نیاز به خرید قطعات داشت.

وی افزود: ما مجدداً تاکید کردیم که پله‌های خراب سریعتر رفع مشکل شوند و اگر شهروندان اعلام کنند، در اولین فرصت نسبت به تعمیر اقدام می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران درباره اظهارات اخیر دبیر شورای عالی شهرسازی مبنی بر ورود سازمان بازرسی به شش پرونده تخلف بلندمرتبه‌سازی نیز گفت: رونوشت این موارد برای شورای شهر نیز ارسال می‌شود. البته تعداد پرونده‌ها شش مورد نبود، بلکه مجموعه‌ای از طرح‌هایی بود که کمیسیون ماده ۵ تصویب کرده بود و اعلام شد باید دوباره در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شوند. همچنین اختلاف‌نظرهایی میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی درباره کمیسیون ماده ۵ وجود دارد که سازمان بازرسی نیز درباره آن نظری داده است.

چمران در خصوص مشکلات فنی و خاموشی تجهیزات شهری پس از انتقال برخی مسئولیت‌ها از سازمان زیباسازی گفت: مشکل اداری وجود ندارد؛ مسائل فنی مطرح است. خرید و تأمین قطعات زمان‌بر است اما به مجموعه‌ها تأکید کرده‌ایم که هر نقطه خاموش یا معیوب را سریع‌تر تعمیر یا تعویض کنند. شهروندان نیز اگر گزارشی دارند اعلام کنند تا پیگیری فوری انجام شود.

رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به سوال درباره حادثه اخیر درگیری یک راننده با مسافران گفت: رانندگان مسئولیت خطیری دارند و سلامت جسمی و روانی آنها اهمیت زیادی دارد. تست سلامت برای رانندگان انجام می‌شود، اما ممکن است در مواردی خاص حوادثی رخ دهد که نباید اتفاق بیفتد. ضرورت استفاده از تجهیزات مکانیزه فوری برای مقابله با بحران کم‌آبی

در ادامه، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در جلسه شورای شهر با تاکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی نیرو‌های خدمات شهری و همچنین بحران کم‌بارشی کشور، نسبت به پیامد‌های کم‌توجهی به سیاستگذاری‌های کلان آب هشدار داد.

پیرهادی افزود: خشکسالی در کشور به مرز بحران رسیده است و در بسیاری از استان‌ها کاهش شدید بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت مشاهده می‌شود. استان گیلان با کاهش ۱۴۴ درصدی و مازندران با کاهش ۸۶ درصدی، در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای قرار دارند. تهران نیز با کاهش ۳۲ درصدی مواجه است.

پیرهادی با بیان اینکه ممکن است چند ماه آینده با بارش‌های اندک سپری شود ، تأکید کرد: نگرانی اصلی ما تابستان سال آینده است. باید از اکنون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شود. برخی سیاستگذاری‌های لازم در سال‌های گذشته انجام نشد و امروز این مشکلات را ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به تلاش‌های شهرداری برای توسعه منابع پایدار آبی، خبر داد: در نقاط مختلف تهران تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در حال احداث است. تاکنون ۱۲۸ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده، اما اتصال و بهره‌برداری کامل آن زمان‌بر است. در مجموع ۱۶ تصفیه‌خانه در دست اقدام قرار دارد و برای ساخت تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، ذخیره‌سازی و هوشمندسازی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری، بودجه حوزه آب و پساب از ۳۹ میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان فعالیت در هیچ دوره دیگری انجام نشده و سند افتخار مدیریت ششم شهری است.

پیرهادی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد فضای سبز تهران خشک شود گفت: فضای سبز سرمایه‌ای است که ۱۰۰ سال طول کشیده تا به این نقطه برسد. همان‌طور که شهروند نیاز به آب دارد، فضای سبز هم نیازمند آبیاری است. متأسفانه برخی دستگاه‌ها تلاش می‌کنند فشار را از روی خود بردارند و به شهرداری منتقل کنند، در حالی که در برخی نقاط هنوز تصفیه‌خانه‌ها تکمیل نشده‌اند.

پیرهادی همچنین خواستار نظارت بر ساختمان‌های دولتی شد و تصریح کرد: ساختمان‌های دولتی باید بیشترین رعایت را داشته باشند و مصرف آب خود را اصلاح کنند. پیگیری اجرای مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان هم ضروری است.

پیرهادی با اشاره به لزوم استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه در نظافت بزرگراه‌ها نیز گفت: در حوزه خدمات شهری، نظافت اتوبان‌ها باید با ماشین‌های مکانیزه و ماشین‌های جارویی انجام شود تا نیروی انسانی در معرض خطر قرار نگیرد. نامه‌ای در این خصوص به آقای چمران ارسال شده و دستور ایشان نیز صادر شده است. لازم است شهرداری تهران این موضوع را رعایت کند تا جان افراد به خطر نیفتد. استانداری به وظایفش درباره ارتقای ایمنی بازار بزرگ تهران عمل کند

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران نیز در سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورا با تأکید بر اهمیت ایمنی بازار تهران، اظهار کرد: مدتهاست که جلسات استانداری در این مورد برگزار نمی‌شود. برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری در ارتقا ایمنی بازار بزرگ تهران تهیه شده و وظایف دستگاه‌های مختلف نیز مشخص شده است.

وی افزود: یکی از دغدغه‌ها در استانداری این بود که جلسات برگزار می‌شود، اما سرعت پیشرفت پایین است. با این وجود مدتهاست جلسات استانداری هم برگزار نمی‌شود. وظیفه پیگیری موضوعات در شهرداری به سازمان مدیریت بحران واگذار شده، اما استانداری که مسئولیت پیگیری مطالبات را داشت، از دستگاه همکار انتظار داشت که امور را پیگیری کند. از استانداری می‌خواهیم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد. کاهش مطالعه نتیجه کم‌توجهی به کتابخانه‌های مدارس است

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر نیز با تبریک فرارسیدن هفته کتاب، کتاب‌داری و کتاب‌خوانی، بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت زیرساخت‌های کتاب‌خوانی در مدارس، مساجد و شورا‌های شهر و روستا تأکید کرد.

نادعلی با اشاره به جایگاه ارزشمند کتاب و کتاب‌داری گفت: بیشترین خاطرات نسل‌های مختلف از کتاب‌خوانی، مربوط به کتابخانه‌های مدارس است. اگر امروز گفته می‌شود میزان مطالعه در کشور کاهش یافته، یکی از دلایل آن کم‌توجهی به فرهنگ‌سازی در مدارس است. کتابخانه‌های کوچک مدارس در دهه‌های قبل، با همکاری معلمان و مربیان تربیتی، نقش مهمی در کتاب‌خوان شدن دانش‌آموزان داشتند و باید دوباره احیا و تقویت شوند.

نادعلی همچنین با اشاره به جایگاه شورا‌های شهر و روستا اظهار داشت: حدود ۱۲۸ هزار شورای شهر و روستا در سراسر کشور فعال هستند و این مجموعه‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی ایفا کنند. ما در شورای شهر تهران نیز کتابخانه‌ای داریم که بسیاری از کتاب‌های اهدایی یا نسخه‌های ارسالی ناشران در آن قرار می‌گیرد. حتی برای تهیه کتاب‌های ارزشمند و جدید، اعتبار مشخصی در روابط عمومی شورا اختصاص داده شده تا اعضای شورا بتوانند از منابع تخصصی و عمومی استفاده کنند.

تصویب یک فوریت انتشار ۲۹ همت اوراق مالی اسلامی برای حمل‌ونقل عمومی تهران

در جریان برگزاری سیصد و هفتاد ودومین جلسه رسمی شورای ششم، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی برای سال ۱۴۰۴ مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در تشریح ابعاد این لایحه اظهار داشت: از مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق درخواستی، ۲۶ هزار میلیارد تومان آن به صورت اوراق مشارکت ۵۰-۵۰ و مابقی به صورت اوراق مالی اسلامی ۳۰-۷۰ است.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق ۵۰-۵۰ برای توسعه خطوط مترو، اورهال ناوگان موجود و نوسازی و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی اختصاص خواهد یافت، افزود: سال گذشته نیز شورای شهر تهران مجوز مشابهی صادر کرد، اما متأسفانه تنها ۷ هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت تخصیص یافت.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: امسال با رایزنی‌های انجام‌شده، ان‌شاءالله وزارت کشور کمک خواهد کرد تا کل مبلغ محقق شود. همچنین ۳ هزار میلیارد تومان اوراق ۳۰-۷۰ برای توسعه زیرساخت‌های شبکه اتوبوسرانی (نه خرید خود اتوبوس) در نظر گرفته شده که ۷۰ درصد بازپرداخت آن بر عهده شهرداری و ۳۰ درصد بر عهده دولت است.

هرمزی از اعضای شورای شهر درخواست کرد ابتدا با یک فوریت این لایحه موافقت کنند تا در اسرع وقت وارد بررسی جزئیات و تصویب نهایی آن شویم.

در پایان یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۴ با حداکثر آرای موافق به تصویب رسید. شهرداری در ۴ سال اخیر برای سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس قرارداد داخلی بسته است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در دوره ششم مدیریت شهری نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس قرارداد داخلی بستیم.

احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در سیصد و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این شرکت با بیان اینکه مشمول بودن شرکت به ماده ۱۴۱ مهمترین بند تکلیفی است، اظهار کرد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت هفته آینده برگزار خواهد شد و با بازبینی سرمایه‌ای جدید، شرکت از شمول این ماده خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه انباشت بدهی مالیاتی از سال ۱۳۹۹ باقی مانده است، یادآور شد: شرکت نسبت به پرداخت این بدهی‌ها اقدام کرده و ظرف چند ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.

قیومی با اشاره به اینکه قرار بر این شده معوض زمین دلاوران زمینی به شرکت داده شود، تصریح کرد: ما جایگزین این زمین را دریافت خواهیم کرد. پروژه‌های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر، چنین فضایی را ایجاد می‌کند که نیاز به توقفگاه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه توقفگاه‌هایی در سطح شهر و در نقاط پرتراکم وجود داشت، خاطرنشان کرد: امروز این توقفگاه‌ها در نقاط مسکونی پرتراکم قرار گرفته است. با توافق با شهرداری تهران، چهار توقفگاه جدید به شرکت واحد تحویل داده شده است. معوض‌های زمین‌هایی که از شرکت واحد برای پروژه‌های عمرانی گرفته شده، دریافت خواهد شد.

قیومی در رابطه با تبلیغات درج شده روی اتوبوس‌ها و در ایستگاه‌های اتوبوس نیز گفت: توافق‌ها با سازمان زیباسازی برای تبلیغات صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران یادآور شد: تعدادی از اتوبوس‌ها بدون پلاک از رده خارج شده‌اند و به طور مکرر موضوع پلاک این اتوبوس‌ها در ۱۶ سال اخیر در گزارشات حسابرسی آمده است. مشکل برای پلاک گذاری، سند اتوبوس‌ها نیست و اتوبوس‌های فعال سند فروش دارند. به دنبال این هستیم که مشکل سند اتوبوس‌هایی که قرار است بازسازی شوند، حل شود.

وی با اعلام اینکه از پنج هزار و ۲۸۰ اتوبوس، سه هزار و ۲۰۲ دستگاه اتوبوس فعال هستند، خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که در عین حال که اتوبوس به شهر وارد می‌کنیم، در این دوره مدیریت شهری نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس قرارداد داخلی بستیم.

قیومی افزود: دوستان گاهی این موضوع را می‌پرسند که چرا با ورود اتوبوس‌های جدید، تعداد ناوگان تغییر چندانی ندارد؟ دلیل آن این است که همزمان با ورود اتوبوس‌های جدید، دستگاه‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند. تلاش بر این است که قسمت اعظم ناوگان فرسوده از رده خارج شود و با ورود اتوبوس‌های بی. آر. تی در تلاش هستیم که به تعداد دستگاه‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه گزارش حسابرسی شرکت در سال‌های قبل مشروط بود، تصریح کرد: خوشبختانه گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ منصفانه اعلام شد و امیدواریم با خروج از ماده ۱۴۱ بتوانیم توسعه ناوگان را عملیاتی کنیم. در تهران ۲۰۱ خط و بیش از چهار هزار و ۲۰۰ ایستگاه دارد. به دنبال این هستیم که خطوط را توسعه دهیم و خدمات شایسته تری به شهروندان ارائه شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در این جلسه گفت: مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل اعلام کرد که این قابلیت را دارد تا پایان سال ۷۰۰ دستگاه اتوبوس به تهران تحویل داده شود. تقاضای من این است که با توجه به کمبود اتوبوس، با این شرکت مذاکره و اتوبوس‌ها با کیفیت خوب خریداری شود.