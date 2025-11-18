به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قضائی از مسئولان قضائی خواست، اقرار ترامپ مبنی بر مشارکت در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران را با جدیت در محاکم حقوقی پیگیری کنند.

رئیس قوه قضائیه همچنین از دادستان ها خواست با جریانات سازمان‌یافته‌یِ مروّج ناهنجاری‌های اجتماعی مقابلهِ قانونی و قاطعانه داشته باشند.