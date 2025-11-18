پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۸۷ هزار عدد قرص فرفولیک اسید و ویتامین D بین دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهرستان میناب توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از کمخونی، تقویت سیستم ایمنی و ارتقای تمرکز و توان یادگیری در دوران حساس نوجوانی عنوان کرد.
حمیدرضا بهزادی گفت: این طرح ویژه دانشآموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله در حال اجرا است.
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت گفت: قرص فرفولیک برای دانشآموزان دختر بهصورت هفتهای یک عدد و در مجموع ۱۶ عدد ارائه میشود.
مریم ذاکری افزود: این مکمل با کاهش خطر کمخونی ناشی از فقر آهن، موجب بهبود سطح انرژی، افزایش تمرکز و ارتقای عملکرد تحصیلی میشود.
وی گفت: مطابق دستورالعمل کشوری، همه دانشآموزان متوسطه اول و دوم در بازه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، در طول سال تحصیلی ۹ عدد ویتامین D پنجاههزار واحدی (ماهی یک عدد به مدت ۹ ماه) دریافت میکنند.
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت افزود: این مکمل برای رشد استخوانها، بهبود عملکرد ایمنی و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ویتامین D ضروری است.