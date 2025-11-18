پخش زنده
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم، از شبکه قرآن، «دکتر سلام»، با موضوع بررسی التهاب روده و «مثبت آموزش»، با موضوع کتاب، پژوهش و مهارت آموزی از شبکه آموزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم، به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
بیستمین نشستهای تخصصی استادان، قاریان و حافظان کریم، با هدف تبادل نظر بین اساتید ممتاز قرآن کریم، با همت شورای عالی قرآن، از چهارشنبه ۲۸ آبان تا جمعه ۳۰ آبان، با عنوان «الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی» برگزار میشود.
ویژگیهای تلاوت مطلوب از منظر آیات، روایات و امامین انقلاب، بررسی تحلیلی سبکهای رایج تلاوت در جهان اسلام، نقش صدا و سیما و فضای مجازی در ارتقاء و استقلال تلاوت قاریان ایرانی، تبیین نگاه رهبر معظم انقلاب در مقوله تقلید و ابداع در تلاوت، مبانی مولفههای ابداع در تلاوت قرّاء ایرانی از موضوعاتی است که در این نشست مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
ضمنا موءلفههای سلوک فردی و اجتماعی قاری قرآن، به عنوان کار ویژه نشست بیستم، اعلام شده است.
افتتاحیه بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان قرآن کریم، چهارشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰، به صورت زنده پخش میشود.
برنامه «دکتر سلام»، امروز با حضور فوقتخصص گوارش به بررسی علمی علائم، علل و روشهای کنترل التهاب روده میپردازد.
این برنامه با حضور دکتر ابوالفضل نمازی، فوقتخصص گوارش و عضو مرکز تحقیقات کورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران، به موضوع التهاب روده و پیامدهای آن بر سلامت دستگاه گوارش اختصاص دارد.
«دکتر سلام»، با رویکردی آموزشی و علمی، ضمن تشریح علائم و عوامل ایجادکننده، به معرفی شیوههای تشخیصی این بیماری نیز میپردازد.
در بخش کارشناسی برنامه، نکات کاربردی برای پیشگیری، مدیریت علائم و ضرورت مراجعه بهموقع به پزشک مطرح خواهد شد.
«دکتر سلام» با اجرای دکتر فرهی، ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش میشود.
برنامه «مثبت آموزش»، امروز با حضور معاون ساماندهی منابع آموزشی، یک دانشآموز پژوهشگر و مدیر هنرستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع) پخش میشود.
این برنامه با اجرای زهرا حاجیعلی و سجاد زینالعابدین میزبان ابوذرحسام پور، معاون ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی خواهد بود. او در این بخش به موضوعات مرتبط با هفته کتاب و جریانهای نوین ترویج مطالعه میپردازد.
در ادامه، مهیار فراهانی، دانشآموز پژوهشگر و مخترع، درباره فعالیتهای پژوهشی و دستاوردهای نوآورانه خود توضیح میدهد. همچنین مدیر و هنرجویان هنرستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع) نیز درباره تجربههای آموزشی و نقش مهارتمحوری در مدرسه تراز سند تحول صحبت خواهند کرد.
برنامه «مثبت آموزش»، ساعت ۱۸ از شبکه آموزش پخش میشود.