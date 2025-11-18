به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درپی شکست شب گذشته تیم فوتسال دانش‌آموزی پسران کشورمان و ناکامی در راهیابی به جمع چهار تیم پایانی، شاگردان رضا داورزنی امروز در اولین بازی عنوان‌های رده پنجم تا هشتم به مصاف صربستان می‌روند که این بازی ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

شاگردان نرگس علوانی نیز که روز گذشته موفق به شکست ۸ بر صفر مجارستان شده بودند، امروز برای مشخص شدن رده خود در بخش دختران به مصاف برزیل ۲ می‌روند که این بازی ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال پسران و دختران فردا چهارشنبه در برزیل به پایان خواهد رسید.