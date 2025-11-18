اورژانس هوایی لامرد، برای نجات بیمار دچار سکته قلبی به پرواز در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامرد گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر بروز سکته قلبی یک مرد میانسال اهل روستای فارسی از توابع عسلویه در استان بوشهر، عوامل اورژانس هوایی این فرودگاه، برای انتقال بیمار به بیمارستان بندرلنگه اعزام شدند.

عزیزی افزود: بیمار پس از انتقال به مرکز درمانی، برای دریافت مراقبت‌های تخصصی تحت نظر قرار گرفت.

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامرد بیان کرد: پرواز‌های اورژانس هوایی از این فرودگاه برای هموطنان به صورت رایگان انجام می‌شود.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.