به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، زنان و مردان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با حضور در فرهنگسرای شهید سلیمانی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، سالروز شهادت شهدای امنیت را گرامی داشتند و جلوه‌ای از وحدت ملی و احترام به سنگر دفاع از وطن را به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی امام جمعه ارومیه، ملا عباس احمدی امام جمعه بوکان و دکتر قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در سخنانی برترویج فرهنگ ایثار وشهادت وتکریم خانواده شهدا تاکید کردند.

در آذربایجان‌غربی ، بسیجی شهید «سید عباس فاطمیه»- پاسدار شهید رضا الماسی و شهیدان «رحیم سحابی» و «مهدی اثنی عشری» از سربازان گمنام امام زمان (عج) در صیانت از امنیت کشور به درجه رفیع شهادت رسیدند.

شهید اسماعیل شجاعی اولین شهید مدافع حرم اهل سنت کشور در عملیات آزاد سازی دو شهر «نبل» و «الزهرا» در سوریه که بیش ازچهارسال درمحاصره تروریست‌های تکفیری بود، در تاریخ بهمن ۹۴ به خیل مدافعان حرم حضرت زینب (س) پیوست.

در پایان این مراسم از جمعی از خانواده شهدا تجلیل شد.