در نخستین یادواره شهدای گمنام گلپایگان؛
یاد شهید سپهبد سلامی گرامی داشته میشود
نخستین یادواره شهدای گمنام گلپایگان و شهید سپهبد حسین سلامی ۲۹ آبان در این شهرستان برگزار میشود.
؛ در آستانه سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام (ص) , حضرت فاطمه زهرا (س) , نخستین یادواره شهدای گمنام گلپایگان و شهید سپهبد حسین سلامی ۲۹ آبان در این شهرستان برگزار میشود. این مراسم پنجشنبه ۲۹ آبان از ساعت ۱۸ الی ۲۱ در دانشگاه پیام نور شهرستان گلپایگان برگزار خواهد شد. در این مراسم سردار باقر باقرزاده سخنرانی و مادر شهید مدافع حرم مجید قربانخانی و جانباز امیر سرتیپ داود نظام اسلامی روایتگری خواهند کرد.
گفتنی است، از ۳۸۰ شهید شهرستان گلپایگان ۱۰ شهید گمنام و ۱۵ شهید جاویدالاثراند.