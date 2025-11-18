مدیر آموزش و پرورش حمیدیه مسابقات قرآن و عترت را زمینه‌ساز پیوند عمیق‌تر دانش‌آموزان با قرآن کریم و سیره اهل‌بیت (ع) عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حامد حیدری در بازدید از روند اجرای مسابقات شهرستانی قرآن و عترت با قدردانی از حضور پرنشاط دانش‌آموزان حمیدیه اظهار داشت: مسابقات قرآن و عترت فرصتی ارزشمند برای انس نسل جوان با معارف الهی و سیره نورانی اهل‌بیت (ع) است و می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی تربیتی آنان داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: هدف ما تنها برگزاری یک رقابت نیست، بلکه تلاش برای شناسایی و شکوفایی استعداد‌های قرآنی، تعمیق ایمان و ارتقای آگاهی معنوی دانش‌آموزان است. حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در این عرصه، نویدبخش آینده‌ای معنوی، پویا و امیدوارکننده برای جامعه اسلامی ماست.

حیدری همچنین بر لزوم استمرار فعالیت‌های ترویجی قرآن و عترت در مدارس تأکید کرد و گفت: دارالقرآن‌ها و برنامه‌های آموزشی می‌توانند محور توسعه فرهنگ قرآنی در سطح شهرستان باشند.