دانشآموزان ۳۰ مدرسه در شهرستان عباسآباد همزمان با ایام فاطمیه، میزبان پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس بودند و با تشییع باشکوه این شهدا، بار دیگر با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دانشآموزان ۳۰ مدرسه در شهرهای عباسآباد، سلمانشهر و کلارآباد همزمان با ایام فاطمیه، میزبان پیکر مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس بودند.
در این مراسم باشکوه، دختران دانشآموز فاطمی شهرستان عباسآباد، زینبوار تابوت برادران شهید گمنام خود را بر دوش گرفتند و با شکوه هرچه تمامتر پیکر این عزیزان را تشییع کردند.
الیاسی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباسآباد گفت: این سه شهید گمنام در مناطق عملیاتی مجنون، والفجر ۳ و کربلای ۴ به فیض شهادت نائل آمدهاند.
وی افزود: دانشآموزان مدارس شهرستان عباسآباد به گرمی و با شور و شوق وصفنشدنی در فضای آموزشی خود از پیکر پاک شهدای گمنام استقبال و بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
سرهنگ محمودی، فرمانده سپاه شهرستان عباسآباد نیز از برگزاری مراسم وداع با این شهدا در مساجد جامع سه شهرستان خبر داد و گفت: امشب مردم شهیدپرور عباسآباد، سلمانشهر و کلارآباد در مساجد جامع با شهدای گمنام وداع خواهند کرد.