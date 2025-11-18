پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان و فراساحل غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت باد پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز در نیمه غربی خلیج فارس وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی سبب مواج شدن دریا خواهد شد و در دیگر نواحی دریایی ومناطق استان، شرایط جوی و دریایی آرامی برقرار خواهد بود.
او افزود: دریا در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان آرام و برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود، اما در نیمه غربی خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج خواهد بود.
سی سی پور گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادرغربی استان انجام شود و شناورهای تجاری از تردد به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.
او افزود: از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته با کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه درنیمه شرقی استان پیش بینی میشود.