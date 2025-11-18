پخش زنده
وزیر امور خارجه در نخستین اجلاس سراسری استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین گفت: دریای خزر گنجینهای ارزشمند از تنوع طبیعی، زیستی، انرژِی و زیباییهای طبیعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عباس عراقچی در نخستین اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین در تالار مرکزی رشت گفت: در مورد دریای خزر زیاد گفته شده است، اما دریای خزر گنجینهای ارزشمند از تنوع طبیعی، زیستی، انرژِی و زیباییهای طبیعی است.
وی افزود: اجلاس سراسری استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین فرصتی است در جهت هم افزایی این استانها در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، که مسائل مرتبط با دریای خزر و محیط زیست این دریا در این اجلاس بیان میشود و امیدواریم همفکری استانداران حاشیه خزر در حل این مشکلات موثر باشد.
وزیر امورخارجه کشورمان از هادی حق شناس استاندار گیلان برای میزبانی این استان برای اجلاس بین المللی استانداران کشورهای حاشیه دریای کاسپین قدردانی کرد و این اقدام را گامی موثر در جهت رفع مشکلات دریای خزر و پیشبرد اهداف تعیین شده این اجلاس دانست.
در مورد خزر زیاد گفته شد، اما دریای خزر گنجینهای است و برای این اجلاس آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم زمینه همکاری بیش از پیش شناخته شده و به کار گرفته شود ، ما دیپلماسی را شروع کردیم و فکر می کنم این اجلاس تجربه بسیار خوبی خواهد بود.