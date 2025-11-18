به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد ، در اطلاعیه این دادگاه امده، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج نهایی، دوره فعالیت مجلس نمایندگان رسماً پایان یافته است. بر همین اساس، کابینه دولت عراق از این تاریخ در جایگاه «دولت اداره امور روزمره» (دولت موقت) به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا تشکیل پارلمان جدید و انتخاب دولت جدید صورت گیرد.

همچنین بر مبنای حکم دادگاه فدرال، تنها رئیس‌جمهور عراق به‌عنوان مقام رسمی دارای اختیارات کامل، تا زمان تشکیل دولت آینده در سمت خود باقی خواهد ماند.