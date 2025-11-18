آغاز حفر چاه آب آشامیدنی برای حل مشکل در لاله آباد
حفر چاه آب آشامیدنی با هدف افزایش ظرفیت تأمین آب شرب اهالی لاله آباد بابل آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: برای افزایش ظرفیت تأمین آب شرب و پاسخگویی به نیاز جمعیت در حال رشد لالهآباد بابل، عملیات حفر چاه آب شرب جدید در این منطقه آغاز شده است.
بهزاد برارزاده، افزود: این چاه با عمق ۱۲۰ متر و دبی پیشبینیشده ۳۰ لیتر در ثانیه طراحی شده و با تکمیل آن، پایداری شبکه توزیع آب و کیفیت آب شرب منطقه به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
او ادامه داد: این طرح با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال در حال اجراست و علاوه بر تأمین آب مطمئن برای شهروندان، نقش مهمی در پیشگیری از کمبود آب و تقویت زیرساختهای آبرسانی منطقه دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: بهرهبرداری از این چاه، توان عملیاتی شبکه آب لالهآباد را تقویت کرده و امکان پاسخگویی سریعتر به افزایش مصرف در فصول گرم سال را فراهم میکند.