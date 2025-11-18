به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: برای افزایش ظرفیت تأمین آب شرب و پاسخگویی به نیاز جمعیت در حال رشد لاله‌آباد بابل، عملیات حفر چاه آب شرب جدید در این منطقه آغاز شده است.

بهزاد برارزاده، افزود: این چاه با عمق ۱۲۰ متر و دبی پیش‌بینی‌شده ۳۰ لیتر در ثانیه طراحی شده و با تکمیل آن، پایداری شبکه توزیع آب و کیفیت آب شرب منطقه به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.

او ادامه داد: این طرح با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال در حال اجراست و علاوه بر تأمین آب مطمئن برای شهروندان، نقش مهمی در پیشگیری از کمبود آب و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی منطقه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: بهره‌برداری از این چاه، توان عملیاتی شبکه آب لاله‌آباد را تقویت کرده و امکان پاسخگویی سریع‌تر به افزایش مصرف در فصول گرم سال را فراهم می‌کند.