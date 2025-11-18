آشتیان پایلوت استانی مرکزی؛
اجرای طرح ملی «کشاورزی حفاظتی» در چهار استان
طرح ملی «کشاورزی حفاظتی» با هدف ارتقای بهرهوری خاک، مدیریت بهینه منابع آب و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی، به صورت رسمی در چهار استان کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، طرح ملی «کشاورزی حفاظتی» با هدف ارتقای بهرهوری خاک، مدیریت بهینه منابع آب و افزایش پایداری تولیدات کشاورزی، به صورت رسمی در چهار استان کشور آغاز به کار کرد.
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد که شهرستان آشتیان به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی همچون اراضی مستعد، حضور کشاورزان پیشرو و ظرفیت بالا برای تغییر الگوی کشت، به عنوان منطقه نمونه برای اجرای این رویکرد نوین انتخاب شده است.
در کانون توجه طرح «کشاورزی حفاظتی»، بهکارگیری مجموعهای از روشهای علمی برای حفظ سلامت خاک و منابع آب قرار دارد. این روشها شامل کشت حداقل، حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک پس از برداشت، کاهش عملیات مکانیکی بیرویه، مدیریت علمی تناوب زراعی و استفاده از ادوات نوین کمخاکورزی است.
انتظار میرود اجرای این اصول منجر به دستاوردهای کلیدی زیر شود:
افزایش مواد آلی خاک و بهبود ساختار آن
کاهش شدید فرسایش خاک
صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب و انرژی
بهبود عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی
اجرای آزمایشی این طرح با همکاری مستقیم کشاورزان نمونه، مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان فنی در آشتیان آغاز شده است. نتایج حاصل از ارزیابیهای اولیه این فاز، به عنوان الگویی مؤثر برای توسعه و تعمیم در سایر شهرستانها و مناطق کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کارشناسان تأکید دارند که کشاورزی حفاظتی به عنوان یک رویکرد نوین و پایداریمحور، نقشی اساسی در سازگاری با چالشهای کمآبی و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی ایفا میکند و اجرای آن در سطح ملی، گامی اساسی در حفاظت از منابع پایه و افزایش بهرهوری بلندمدت بخش کشاورزی خواهد بود.